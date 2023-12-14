طريقة عمل المسقعة المصرية على أصولها

طريقة عمل المسقعة، من طرق الأكلات التي تشتهر بها مصر، المسقعة من الأكلات الموفرة، وغير المكلفة على الإطلاق، فهي تتكون من الباذنجان المقلي والفلفل الرومي، وصلصة الطماطم فقط، وطعمها لذيذ، كما أنها سريعة التحضير، ولذلك هي دائما الحل الأمثل، للتوفير في الميزانية.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل المسقعة المصرية، بأقل التكاليف، وأسرع وقت.

مكونات المسقعة:

2 باذنجان رومي متوسط ​​الحجم

2 فلفل أخضر، حلو شرائح

1 فلفل أخضر حار، شرائح

4 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملح وفلفل أسود

1 1/2 كوب زيت

طريقة عمل المسقعة:

اغسلي الباذنجان وتقشيره جيدًا، ثم قطعيه إلى حلقات.

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تأكدي من تنظيف قرون الفلفل جيدًا وقطعيها إلى حلقات أو شرائح طولية.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.أضيفي حلقات الباذنجان إلى الزيت الساخن وقلبي حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

ارفعي حلقات الباذنجان من الزيت وضعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

سخني ملعقة كبيرة من الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الثوم المهروس وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي حتى يذوب.

أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

أضيفي 2 كوب من الماء واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

صفي خليط الصلصة من الفلفل الأخضر والفلفل الحار.

رصي حلقات الباذنجان في صينية فرن.

اسكبي خليط الصلصة فوق حلقات الباذنجان.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

قدمي المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

المسقعة

نصائح لتحضير المسقعة:

يمكنك إضافة لحم مفروم إلى المسقعة حسب الرغبة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على مسقعة أكثر حدة، يمكنك إضافة المزيد من الفلفل الحار.

يمكنك إضافة جبن مبشور إلى المسقعة قبل إدخالها إلى الفرن.

يمكنك تقديم المسقعة مع الطحينة أو اللبن الزبادي.