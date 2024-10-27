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اقتصاد

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد (آخر تحديث)

مشغولات ذهبية - فيتو
مشغولات ذهبية - فيتو

سعر جرام الذهب، استقرت  أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024. 

وتنشر “ فيتو ” آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الصاغة والتى جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4257 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3725 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3200 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3192 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2483 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2128 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للشراء.

 

 

 

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