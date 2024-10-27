الإثنين 28 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، سجلت سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية ارتفاعا بنسبة تصل لـ 1%، بفعل استمرار الطلب على الأصول الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات التيسير النقدي العالمي، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. 

كما أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يرجع إلى استمرار الطلب على الذهب، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الانتخابات الأمريكية، في ظل التوقعات بأن تسرع البنوك المركزية وتيرة خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة.

 

حركة التعاملات على الذهب محليا الأسبوع الجاري 

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وتنشر “ فيتو ” آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الصاغة والتى جاءت كالتالى:

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4257 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3725 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3200 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3192 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2483 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2128 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للشراء.

 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

 

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