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رئيس أبو حماد بالشرقية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية

اجتماع رئيس المركزبرؤساء
اجتماع رئيس المركزبرؤساء الوحدات بابوحماد, فيتو

عقد المحاسب  صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية اجتماعا بمكتبه لرؤساء الوحدات المحلية بالمركز في بداية الاجتماع على الجهد الملحوظ للحضور، مطالبا بزيادة الجهد وتسهيل مهام جموع المواطنين المشروعة.

رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

الاستفادة الصريحة من التسهيلات الممنوحة 

كما وجه رئيس المركز والمدينة تعليماته بخصوص ضرورة استكمال جميع الملفات الخاصة بالتصالح على وجه السرعة والتنبيه علي المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوچية لاستكمال ملفاتهم والاستفادة الصريحة من التسهيلات الخاصة والمتاحة حاليا بهذا الشأن

انجاز ملفات التصالح فى وقت قاسي 

كما طالب بسرعة انجاز اعمال قسم المتغيرات المكانية علي اكمل وجه في زمن قياس والتعامل مع ملف ترخيص المحلات كأولوية قصوي وإنجازه سريعا بحد أقصي قبل الأول من ديسمبر القادم والقضاء تماما علي ظاهرة حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في  حال حدوثها

تحسين منظومة الايرادات بالمجلس 

وكذلك تحسين منظومة الإيرادات  وذلك باستخدام الطرق المشروعة ل تعظيمها حتي يمكن الصرف علي تنفيذ بنود الموازنة ومنها علي سبيل المثال ملف التعليم والصحة مع ضرورة مواصلة الجهد للإرتقاء بصفة عامة بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين 

منع اى تعديات باالبناء المخالف        

والإهتمام جديا بتطوير مداخل المدينة وقري الوحدات المحلية ورفع تراكمات وتجمعات القمامة أولا بأول وايضا الاهتمام جديا بتحسين منظومة الانارة وصيانتها تزامنا مع دخول فصل الشتاء ورفع النزلات العشوائية واتخاذ الحيطة والحذر لمنع أي تعديات بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والإدارة الزراعية بأبوحماد

اتخاد الاجراءات القانونية 

ونبه على رفع الإشغالات فورا من الشوارع الرئيسية بالمدينة والقري لتحقيق المرونة  لعبور المركبات والأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها والعمل على متابعة النظافة العامة للطرق الرئيسية وتقنين وضع الاعلانات اما ترخيصها او ازالتها

الاستعداد الجيد لموسم الامطار

كما طالب بضرورة الاستعداد الجيد لموسم.سقوط الامطار وتطهير البلاعات بالمدينة وكذلك تطهير الترع يتم علي وجه السرعة رفع ناتج تطهيرها وتوفير أقصي معدلات الأمان بالشون الخاصة ب قش الأرزوكذلك المتابعة الدائمة لشون الخردة بنطاق مركز أبوحماد

رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية

ضرورة بذل الجهد والاخلاص فى العمل 

كما وجه رئيس المدينة تعليماته بنهاية الاجتماع الحضور بضرورة تضافر جميع الجهود وبذل المزيد من الجهد والتفاني والاخلاص في العمل بما يعود علي المواطن والدولة بالنفع العام 

 

 

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المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ابوحماد الوحدات المحلية تسهيل مهام جموع المواطنين زيادة الجهد وتسهيل المهام محافظة الشرقية بداية الاجتماع

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