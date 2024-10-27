طريقة عمل الطحينة بالسمسم، موفرة وأضمن من الجاهزة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، الطحينة من المكونات الشهيرة التى عرفها المصريون منذ القدم، وتضاف إلى العديد من الأكلات وتستخدم في عمل السلطات المختلفة.

وطريقة عمل الطحينة بالسمسم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولأنها تباع بأسعار خيالية فى وقتنا الحالى، أصبحت ربات البيوت تفضل تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الطحينة بالسمسم.

مكونات عمل الطحينة بالسمسم:-

1 كوب من بذور السمسم

2-3 ملاعق زيت زيتون أو زيت سمسم (اختياري)

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الطحينة بالسمسم:-

في مقلاة على نار متوسطة، ضعى بذور السمسم.

حركى البذور بإستمرار حتى تتحمص وتصبح ذهبية اللون (حوالي 5-10 دقائق)، وتجنبى حرقها.

بعد التحميص، اتركى بذور السمسم لتبرد تماما.

ضعى بذور السمسم المحمصة في محضر الطعام أو مطحنة التوابل.

ابدئى بالطحن حتى تتحول إلى معجون.

قد تحتاجين لتوقف المحضر من حين لآخر لتقليب المحتويات.

إذا كنتى ترغبين في قوام أكثر نعومة، يمكنك إضافة زيت الزيتون أو زيت السمسم أثناء الطحن.

إذا كنتى تفضليم، يمكنك إضافة رشة ملح حسب الذوق.

انقلى الطحينة إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

يمكن تخزينها في الثلاجة لعدة أسابيع.

يمكن استخدامها في تحضير الحمص، السلطات، أو كصلصة مع الشاورما والفتوش.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

فوائد السمسم للصحة

والطحينة ذات قيمة غذائية عالية لأنها محضرة من السمسم المعروف بفوائده العظيمة، ومن فوائد السمسم:-

يحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل الأحماض الدهنية الأوميجا 3 والأوميجا 6، هذه الدهون تعتبر ضرورية لصحة القلب وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يعتبر السمسم مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين، البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز نمو الخلايا.

يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية مثل السيسامولين والسيسامين، التي تساهم في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

السمسم غني بالكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام والأسنان، وتناول السمسم يساعد في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

زيت السمسم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في العناية بالبشرة، ويمكن استخدامه كمرطب للجلد ويساعد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل الجفاف.

السمسم يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، التي تلعب دور مهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تظهر بعض الدراسات أن تناول السمسم قد يساعد في خفض ضغط الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

زيت السمسم يُستخدم أيضا في العناية بالشعر، حيث يُعتقد أنه يساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في ترطيب فروة الرأس.