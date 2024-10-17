الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

متابعة الحملة الميكانيكية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

متابعة الحملة الميكانيكية
متابعة الحملة الميكانيكية بمركزمنيا القمح محافظة الشرق -فيتو

قام المحاسب أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، بمتابعة الحملة الميكانيكية الخفيفة للتأكد من عدم خروج المعدات من مقر الحملة إلا إذا كانت على درجة عالية من الكفاءة وفى أوقات العمل الرسمية. 

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ونبه عامر على مدير الحملة بعمل الصيانة الدورية بصفة يومية فى غير أوقات العمل، والتأكد من الحفاظ على المعدات وبعدم السماح لدخول أي حد بعد مواعيد العمل الرسمية لمقر الحملة.

متابعة الاصلاح يالحملة الميكانيكية بمنيا القمح -فيتو
متابعة الإصلاح بالحملة الميكانيكية بمنيا القمح -فيتو

التشديد على إصلاح السيارات المتواجدة بالحملة 

وأضاف رئيس مدينة منيا القمح أن إصلاح السيارات المتواجدة بالحملة الميكانيكية الخفيفة أمر ضروري ومهم للغاية مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة. 

متابعة الاصلاح يالحملة الميكانيكية بمنيا القمح -فيتو
متابعة الإصلاح بالحملة الميكانيكية بمنيا القمح -فيتو

الحملة تعمل 3 ورديات على مدار اليوم 

وذلك في الفترة الصباحية والمسائية موضحًا أن العمل بمنظومة النظافة يتم من خلال تشكيل 3 ورديات عمل على مدار اليوم ليقوم العمال برفع وإزالة أكوام القمامة أولا بأول بكل أنحاء مركز ومدينة منيا القمح لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يمس الحياة اليومية للمواطن.

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توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بشأن المرور والمتابعة على الحملات الميكانيكية والتأكد من صيانة جميع المعدات مع التنبيه بعدم خروج معدة من الحملة إلا إذا كانت بحالة ممتازة.

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