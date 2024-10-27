إبادة جديدة، 10 شهداء في قصف إسرائيلي "سوى منزل نازحين بالأرض" بمشروع بيت لاهيا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة غباين الذي يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا، وسط مناشدات لانتشالهم.

وكان أكثر من 35 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.

وقال بيان لحركة حماس إن القصف "سوى المنازل بالأرض على رؤوس من فيها"، محملا المسؤولية لـ"واشنطن والعواصم المتواطئة مع جرائم الاحتلال".

كما دان الأردن "بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات من الفلسطينيين، في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، أن "استهداف إسرائيل المستمر للمدنيين، يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين".

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.