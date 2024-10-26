جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

مجزرة جديدة مروعة في بيت لاهيا

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "عددا كبير من الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال 5 منازل مليئة بالسكان في بيت لاهيا".

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتالت ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمالًا.

وقامت باعتقال كوادر آخرين، فيما قالت وزارة الصحة في غزة أن قوات من الجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام المستشفى وتقوم بإطلاق النار في أقسامه، كما قامت القوات الإسرائيلية بضرب مولدات الأوكسجين في المستشفى الأمر الذي تنكره إسرائيل.

غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 26 شهيدا سقطوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم، 20 منهم شمالي القطاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ