لوكا مودريتش يتخطى نجم برشلونة السابق في ليلة خسارة الكلاسيكو

الكلاسيكو، أصبح الكرواتي لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، عند دخوله في الدقيقة 62 من المباراة التي جمعت فريقه أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت، أكبر لاعب يشارك في مباراة كلاسيكو بالدوري الإسباني بشكل مطلق.

وفي يوم المباراة، بلغ مودريتش 39 عاما و47 يوما، متجاوزا الرقم القياسي السابق للبرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة الأسبق.

ولن يكون لدى مودريتش ذكريات جيدة في هذه الليلة أكثر من تحقيقه لرقم قياسي جديد مع ريال مدريد.



وبعد مشاركته كأساسي في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، نزل الكرواتي في مباراة الكلاسيكو، بديلا عن أوريليان تشوميني في الدقيقة 63، عندما كان ريال مدريد متأخرا 0-2.

وبعمر 39 عاما و47 يوما، تجاوز مودريتش الرقم القياسي الذي سجله داني ألفيس بعمر 38 عاما و318 يوما.

ويأتي خلفهما الحارسان خوسيه مانويل بينتو (38 عاما و159 أيام) وباكو بويو (38 عاما و28 يوما)، والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (37 عاما و164 يوما).

وعلي صعيد آخر كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).



وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).

موقف برشلونة وريال مدريد في الدوري

وارتفع رصيد برشلونة إلى 30 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.