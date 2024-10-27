الكلاسيكو، نكسة تاريخية لريال مدريد بعد رباعية برشلونة

كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وانتصر برشلونة على ريال مدريد، برباعية دون رد، مساء السبت، في الجولة 11 من عمر الليجا.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).



وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).

موقف برشلونة وريال مدريد في الدوري

وارتفع رصيد برشلونة إلى 30 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.