أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، استياءه بعد الخسارة على ملعبه سانتياجو برنابيو، بنتيجة (4-0) في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت المباراة متكافئة، وخلقنا فرصًا للتسجيل لكن افتقدنا الدقة، بدأنا بشكل جيد، وعندما سجل برشلونة هدفين، فقدنا الطاقة وواجهنا صعوبة في التعامل مع هجماتهم المرتدة".

وأضاف: "الشوط الأول كان جيدا بالنسبة لي، لكن لا يجب أن نستسلم، يجب نسيان آخر 30 دقيقة والتعلم من هذه الهزيمة، كما فعلنا سابقا بعد الخسارة".

فرص كيليان مبابي



وعن إهدار كيليان مبابي العديد من الفرص، كشف: "خاطرنا بوضعه أمام دفاعهم المتقدم، لكنه لم يستغل الفرص المتاحة، حيث سنحت له ثلاث أو أربع فرص لم يستثمرها".

وعن المشكلة مع دكة برشلونة قبل نهاية اللقاء، قال: "كانت المشكلة مع مساعد فليك الذي لم يتحل بالاحترام أثناء الاحتفال، وقد أيدنا فليك في ذلك".

وحول الخسارة بالأربعة، أوضح: "النتيجة لا تعكس مجريات المباراة، برشلونة تقدم وأصبح أكثر ثقة، لكننا كنا نمتلك فرصًا أكثر حتى تلك اللحظة".

وأتم: "من المهم أن نستفيد من هذه الهزيمة وأن نمارس بعض النقد الذاتي دون أن نرمي كل شيء، خاصة أن الفريق قدم أداءً جيدًا في الشوط الأول".

بهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.