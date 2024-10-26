برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (صور)

فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني - الليجا.

بهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وألغى الحكم هدفا لـ ريال مدريد في الدقيقة 30 عن طريق كيليان مبابي بداعي التسلل.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لـ برشلونة في شباك ريال مدريد بالدقيقة 53 من انفراد بمرمى لونين.

وفي الدقيقة 56 عاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 56 عن طريق رأسية متقنة.

وفي الدقيقة 64 أجرى أنشيلوتي تبديلا بخروج تشواميني ونزول مودريتش أملا في تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 67 ألغى الحكم هدفا جديدا لـ مبابي بداعي التسلل أيضا.

وفي الدقيقة 70 أهدر بيلينجهام فرصة هدف محقق لريال مدريد من كرة عرضية متقنة من مودريتش.

وفي الدقيقة 72 صوب مبابي كرة صاروخية ولكن تصدى لها حارس برشلونة ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 78 سجل لامين يامال الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد من تصويبة صاروخية بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 83 صوب فالفيريدي كرة قوية ولكن تصدى لها حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 84 سجل رافينيا هدف برشلونة الرابع من انفراد صريح بالمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

لونين، فاسكيز، ميليتاو، روديجير، ميندي، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - بالدي.

الوسط: كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.