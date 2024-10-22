اتحاد السلاح يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات والجمعية العمومية

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن موعد فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، حيث سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 ولمدة 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر، على أن يكون تقديمات طلبات الترشح يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

انتخابات اتحاد السلاح

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

كما دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد أعلن عدم خوضه انتخابات هذه الدورة وأكد على ذلك بعد حصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

كما أكد عبد المنعم الحسيني استمرار دعمه للسلاح المصري في حال طلب مجلس الادارة الجديد منه المشورة او المساعدة وذلك بصفته الدولية نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.