الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد السلاح يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات والجمعية العمومية

اتحاد السلاح، فيتو
اتحاد السلاح، فيتو

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن موعد فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، حيث سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 ولمدة 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر، على أن يكون تقديمات طلبات الترشح يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

انتخابات اتحاد السلاح

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

كما دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي  السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد أعلن عدم خوضه انتخابات هذه الدورة وأكد على ذلك بعد حصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

كما أكد عبد المنعم الحسيني استمرار دعمه للسلاح المصري في حال طلب مجلس الادارة الجديد منه المشورة او المساعدة وذلك بصفته الدولية نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلاح اتحاد السلاح انتخابات اتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني اللجنة الأولمبية

مواد متعلقة

صراع خماسي على رئاسة اتحاد ألعاب القوى

بعد الاستبعادات، استمرار المنافسة في السباحة بين قائمة ياسر إدريس ورؤوف نور

شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف

أولمبياد باريس، منتخب مصر للسلاح يخسر أمام فرنسا في دور الـ8

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

القصة الكاملة لحريق شركة مشروبات غازية بالشرقية (فيديو وصور)

مرافعة مؤثرة للنيابة بجلسة محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

انخفاض يصل لـ3 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

تاريخ 8 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية