أخبار الرياضة اليوم: كاف يصدم الزمالك بسبب أحداث السوبر الإفريقي.. محمد رمضان يعفو عن كهربا قبل مواجهة العين.. ولاعب دولي يقترب من العودة لصفوف منتخب مصر
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
بيان رسمي للأهلي بشأن مصير كهربا مع الفريق
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.
رسميا، كاف يعلن 5 عقوبات ضخمة على الزمالك بسبب "السوبر الأفريقي"
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عقوبات قوية على نادي الزمالك ولاعبيه من خلال اللجنة التأديبية للاتحاد بسبب أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي أقيمت في الرياض.
وحشتني أوي، رسالة مؤثرة من نجل عبد الواحد السيد لوالده
حرص ياسين نجل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على توجيه رسالة لوالده، عقب احتجازه في دولة الإمارات على خلفية أزمة مباراة بيراميدز في السوبر المصري.
جلسة بين الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد
الزمالك، يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق؛ من اجل بحث تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
الكاف يقرر خسارة ليبيا أمام نيجيريا 3-0
قرر المجلس التأديبي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خسارة ليبيا أمام نيجيريا بنتيجة 3 - 0 ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.
السنغال يكتسح موريتانيا 6-1 ويتوج بلقب أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حقق منتخب السنغال فوزا كاسحا على نظيره المنتخب الموريتاني 6-1 ليتوج بطلا لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي استضافتها مدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.
لاعب دولي يقترب من العودة لصفوف منتخب مصر بمعسكر نوفمبر
كشف مصدر خاص بالجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، النقاب عن دخول عنصر جديد في حسابات المدير الفني حسام حسن، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.
موتسيبي يشكر السيسي والحكومة المصرية على نجاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.
رغم العفو، تحذير لمحمود كهربا في جلسة الصلح مع محمد رمضان
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.
موقف أشرف داري وخالد عبد الفتاح من تدعيم الأهلي أمام العين الإماراتي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح من تدعيم صفوف الفريق أمام العين الإماراتي الثلاثاء القادم حيث يعاني الأول من الإصابة في كاحل القدم، والثاني من الإصابة في العضلة الخلفية.
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