أخبار الرياضة اليوم: كاف يصدم الزمالك بسبب أحداث السوبر الإفريقي.. محمد رمضان يعفو عن كهربا قبل مواجهة العين.. ولاعب دولي يقترب من العودة لصفوف منتخب مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عقوبات قوية على نادي الزمالك ولاعبيه من خلال اللجنة التأديبية للاتحاد بسبب أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي أقيمت في الرياض.

حرص ياسين نجل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على توجيه رسالة لوالده، عقب احتجازه في دولة الإمارات على خلفية أزمة مباراة بيراميدز في السوبر المصري.

الزمالك، يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق؛ من اجل بحث تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

قرر المجلس التأديبي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خسارة ليبيا أمام نيجيريا بنتيجة 3 - 0 ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حقق منتخب السنغال فوزا كاسحا على نظيره المنتخب الموريتاني 6-1 ليتوج بطلا لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي استضافتها مدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

كشف مصدر خاص بالجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، النقاب عن دخول عنصر جديد في حسابات المدير الفني حسام حسن، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح من تدعيم صفوف الفريق أمام العين الإماراتي الثلاثاء القادم حيث يعاني الأول من الإصابة في كاحل القدم، والثاني من الإصابة في العضلة الخلفية.