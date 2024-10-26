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رياضة

موتسيبي يشكر السيسي والحكومة المصرية على نجاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.

 

مصر تملك بنية أساسية بمستوى عالمي

وقال موتسيبي: "نحن ممتنون للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، واتحاد كرة القدم وشعب مصر بالكامل، على المرافق والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي، لقد أتينا اليوم لمشاهدة كرة القدم الشاطئية، وقدمت مصر استضافة بطريقة لا تقل جودة عن أي مكان آخر في العالم."

باتريس موتسيبي رئيس الكاف، فيتو
باتريس موتسيبي رئيس الكاف، فيتو

 

الكرة الشاطئية الإفريقية بين الأفضل في العالم

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي: "أصبحت كرة القدم الشاطئية الأفريقية بين الأفضل في العالم، نستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في العام المقبل في دولة سيشل، ونحن فخورون جدًا بالدولتين اللتين ستمثلاننا هناك، السنغال وموريتانيا."

 

نحن كلنا أفارقة وكلنا مصريون

واختتم موتسيبي حديثه قائلا: "لدينا تاريخ مصري يدعو للفخر، نحن كلنا أفارقة، وكلنا مصريون، ومازلنا نشعر بالفخر بنجاحات كرة القدم الشاطئية المصرية وكرة القدم المصرية، وأود أن أشكر شعب مصر على حبه لكرة القدم، وحبه للقارة الأفريقية، نحن جميعًا مصريون، نحن جميعًا أفارقة، شكرًا جزيلًا".

 

السنغال يتوج بأمم إفريقيا للكرة الشاطئية

حقق منتخب السنغال فوزا كاسحا على نظيره المنتخب الموريتاني 6-1 ليتوج بطلا لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي استضافتها مدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا هو التتويج الخامس على التوالي لمنتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا، في 6 نهائيات متتالية شهدت تأهل أسود التيرانجا للمباراة النهائية.

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