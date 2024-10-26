انطلاق معسكر حكام الدوري الممتاز بأبي قير بحضور الغندور وأبو السادات (صور)

لجنة الحكام، انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

لجنة الحكام تستقبل الفوج الأول

وبدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فاعليات الفوج الاول من المعسكر الإعدادي لحكام النخبة، والذي تستمر فاعلياته ثلاثة أيام بداية من اليوم السبت، والذي يقام بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

جمال الغندور يحاضر الحكام بمعسكر أبو قير

تقام فاعليات المعسكر تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم واشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ويشارك فيه الدولي المونديالي جمال الغندور الخبير التحكيمي والمساعد الدولي تحسين ابوالسادات التاريخ الكبير لمساعدي حكام افريقيا.

حضور الثنائى جمال الغندور وتحسين ابوالسادات ضمن اهداف لجنة الحكام الرئيسية للإستفادة من الخبرات الكبيرة من الحكام الكبار ذو الكفاءة والخبرات العالية التي كانوا يتمتعون بها.

لم شمل أجيال الحكام المتعاقبة

كما تتضمن اهداف المعسكر مشاركة خبراء وكوادر ونماذج التحكيم المصري كنوع للدعم المعنوي ولم الشمل بين كبار واسرة التحكيم المصري وللعمل كأسرة واحدة لخدمة التحكيم المصري، ولم يتأخر أحدا من خبراء وكوادر ونماذج التحكيم المصري في تلبية دعوة لجنة الحكام الرئيسية

وكما تعكف اللجنة خلال فاعليات المعسكر عن إطلاع اللاعبين على أهم وأحدث التعديلات في قانون كرة القدم بكل تفصيل واهم توضيحات القانون.

تطوير النواحي البدنية للحكام

وشددت اللجنة الرئيسية علي اهم التعليمات التي ستنفذ والعمل في موسمها الجديد مع اجراء اللقاء العملي الذي لايغيب ابدا علي اي فاعليات من معسكرات الحكام التي تنفذها لجنة الحكام ليعتبر له دور كبير في نجاح الحكام بدنيا والذي ظهر به الحكام خلال الفترة الاخيرة بالتطور الحديث في الجانب البدني.

وتسعي لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق علي بذل جهدها المبير وجميع طاقم العمل في لجنة الحكام الرئيسية لاخراج كل مجهود يحتاجه الحكام وتوفير كافة سبل متطلبات واحتياجات الحكام من أجل تقليل الاخطاء التي وقع فيها الحكام في الموسم الماضي.