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رياضة

جواب نهائي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة مصري

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن رئيس لجنة الحكام القادم سيكون مصري، وأنه لن يتم الاستعانة بخبراء أجانب كما حدث سابقا للإشراف على اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد استعان من قبل بالإنجليزي مارك كلاتنبيرج، وفي الموسم الماضي بالبرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، ولكن دون تقديم إيجابيات واضحة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن لجنة الحكام القادمة سيكون رئيسها حكم مصري دولي سابق، وأنها ستقوم بتسيير الأعمال خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي،  لحين انتخاب مجلس جديد للجبلاية، وتشكيل لجنة جديدة.

جدير بالذكر، أن هناك اجتماع تم أمس، بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة وبحضور جمال الغندور الرئيس السابق للجنة الحكام، وتم التأكيد على عدم الاستعانة بخبراء أجانب من أجل رئاسة لجنة الحكام.

وكان الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام  باتحاد الكره المصريه قد وجه استغائه لرئيس الجمهوريه بشان استعانة الاتحاد باجانب لادارة لجنة الحكام المصريه 

ورحل البرتغالي فيتور بيريرا عن لجنة الحكام بعد تولي رئاستها خلال الموسم الماضي، والذي شهد جدلا واسعا فيما يخص بعض الأخطاء التحكيمية، مع عدم تقديمه الإضافة المرجوة لتطوير أداء ومستوى التحكيم.

 

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اتحاد الكرة لجنة الحكام بيريرا كلاتنبيرج جمال علام

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