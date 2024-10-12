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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، تعادل سلبي بين بلغاريا ولوكسمبورج في مباراة الكروت الصفراء

منتخب بلغاريا، فيتو
منتخب بلغاريا، فيتو

انتهت مباراة منتخب بلغاريا أمام ضيفه منتخب لوكسمبورج بالتعادل السلبي، والتي جرت مساء اليوم السبت، بملعب خريستوف بوتيف، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة إشهار الحكم ديفيد شماجك 11 بطاقة صفراء بواقع 6 لمنتخب بلغاريا و5 لمنتخب لوكسمبورج.

فوز منتخب كوسوفو على ليتوانيا 

فاز منتخب كوسوفو على نظيره منتخب ليتوانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدفي كوسوفو كل من إيدون زيجروفا في الدقيقة 20 وإرمال كراسنيكي في الدقيقة 65، فيما سجل هدف ليتوانيا اللاعب باوليوس جولوبيتسكاس في الدقيقة 84.

 

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