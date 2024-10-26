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الكشف على ألف مواطن خلال قافلة طبية بقرية زاوية بلتان بالقليوبية

قافلة طبية بالقليوبية،
قافلة طبية بالقليوبية، فيتو

نظمت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني، قافلة طبية مجانية، بقرية زاوية بلتان بمركز طوخ، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، يومي 25و 26 أكتوبر لتقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان المصري، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

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قافلة طبية بالقليوبية 
وأوضحت المديرية، أن القافلة الطبية تضم التخصصات الطبية الآتية:  "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

والجدير بالذكر أن القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

وقد تم الكشف على ما يقرب من 1001 مواطن من خلال القافلة على مدار اليومين وقد تتضمنت القافلة وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة.

كما يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جائت القافلة بحضور الدكتورة مفيدة رجائي منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتور ماجد صبيح مدير موقع القوافل، والدكتورة نشوى سنوسي مسؤل الإمداد الطبي بالقوافل الطبية،والأستاذة نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لبلتان التابعة لمركز طوخسء والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير المبادرات الشبابية وحقوق الإنسان بالمحافظة.

 

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