في غياب سام مرسي، إيبسويتش تاون يخسر أمام برينتفورد 4-3 بالدوري الإنجليزي

خسر فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي أمام برينتفورد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سامي سمودكش لايبسويتش تاون في الدقيقة 30، وأضاف جورج هيرست الهدف الثاني.

فيما أحرز لبرينتفورد كل من يوان ويسا بالدقيقة 44 وهاري كلارك 1+45.

وفي الشوط الثاني أحرز مبيومو الهدف الثالث لـ برينتفورد في الدقيقة 51.

وعادل النتيجة لـ ابسويتش تاون اللاعب ليام ديلاب في الدقيقة 86.

وجاء هدف برينتفورد القاتل في الدقيقة 6+90 عن طريق مبيومو.

وخرج لاعب الوسط المصري سام مرسي من التشكيل الأساسي والاحتياطى لفريق إيبسويتش تاون.

تشكيل ايبسويتش تاون أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام ايبسويتش تاون

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط، وفي المقابل يأتي برينتفورد في المركز الـ9 برصيد 13 نقاط.