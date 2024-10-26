إيبسويتش تاون يتعادل أمام برينتفورد بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي أمام برينتفورد بهدفين لكل منهما في الشوط الأول، في المباراة التي تقام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سامي سمودكش لايبسويتش تاون في الدقيقة 30، وأضاف جورج هيرست الهدف الثاني.

فيما أحرز لبرينتفورد كل من يوان ويسا وهاري كلارك، وخرج لاعب الوسط المصري سام مرسي من التشكيل الأساسي والاحتياطى لفريق إيبسويتش تاون.

تشكيل ايبسويتش تاون أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام ايبسويتش تاون

وخسر فريق إيبسويتش تاون أمام نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "بورتمان رود" معقل إيبسويتش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط، وفي المقابل يأتي برينتفورد في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.