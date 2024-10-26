الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيبسويتش تاون يتعادل أمام برينتفورد بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون, فيتو
إيبسويتش تاون, فيتو

تعادل فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي أمام برينتفورد بهدفين لكل منهما في الشوط الأول، في المباراة التي تقام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سامي سمودكش لايبسويتش تاون في الدقيقة 30، وأضاف جورج هيرست الهدف الثاني.

فيما أحرز لبرينتفورد كل من يوان ويسا وهاري كلارك، وخرج لاعب الوسط المصري سام مرسي من التشكيل الأساسي والاحتياطى لفريق إيبسويتش تاون.

تشكيل ايبسويتش تاون أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام ايبسويتش تاون

وخسر فريق إيبسويتش تاون أمام نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "بورتمان رود" معقل إيبسويتش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط، وفي المقابل يأتي برينتفورد في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز إيبسويتش تاون الإنجليزي إيبسويتش تاون

مواد متعلقة

الدوري الألماني، تعادل بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بالشوط الأول

سام مرسي خارج مباراة إيبسويتش تاون وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

بعد اعتذاره لـ محمد رمضان، موقف كهربا من المشاركة أمام العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال

كلاسيكو الأرض، ريال مدريد يواجه برشلونة في قمة الدوري الإسباني

أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة

أبرزهم أوباما، تعرف على صفقات بيراميدز بعد غلق القيد الصيفي

أبرزهم الثنائي المغربي، تعرف على صفقات الأهلي بعد غلق القيد الصيفي

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads