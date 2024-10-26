مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 26-10-2024، عدد كبير من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها كلاسيكو الدوري الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد بورنموث وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

برينتفورد ضد إبسويتش تاون وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

برايتون ضد وولفرهامبتون وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

إيفرتون ضد فولهام وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد فياريال وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

رايو فاليكانو ضد ديبورتيفو ألافيس وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

لاس بالماس ضد جيرونا وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

ريال مدريد ضد برشلونة وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد ليتشي وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.

أتلانتا ضد هيلاس فيرونا وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

لايبزيج ضد فرايبورج وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

شتوتجارت ضد هولشتاين كيل وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

شانت باولي ضد فولفسبورج وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الفرنسي

أنجيه ضد سانت إيتيان وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

ستاد ريمس ضد ستاد بريست وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

لانس ضد ليل وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الفيحاء ضد الاتفاق وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي.

الرائد ضد الفتح وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي.

الهلال ضد التعاون وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي.

مواعيد مباريات الدوري القطري

أم صلال ضد الخور وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

الشحانية ضد الشمال وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

الريان ضد الأهلي وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإماراتي

العروبة ضد بني ياس وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.

الجزيرة ضد خورفكان وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.

عجمان ضد الوصل وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.