رسميا، الأهلي يخوض نصف نهائي الانتر كونتيننتال على ملعب 974 حال تخطي العين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواعيد مباريات وملاعب نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والمباراة النهائية، بعدما سبق وأعلن إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.



ووفقًا لقنوات الكأس القطرية، فإن فيفا قرر إقامة مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال على ملعب 974 المونديالي، حيث ستقام المباراة في ربع النهائي بين باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في حين ستكون مباراة الفائز من مباراة ربع النهائي أمام الفائز من ربع النهائي الآخر بين الأهلي والعين، يوم السبت 14 ديسمبر.

وستكون المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل مما سبق يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 على ملعب لوسيل الذي استض مناف افتتاح ونهائي كأس العالم قطر 2022.

وأعلنت شركة تذكرتي الإرشادات حول مباراة النادي الأهلي، أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل.

ويأتي من أبرزها فتح أبواب الإستاد في الثانية ظهر المباراة.

إرشادات مباراة الأهلي والعين

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.