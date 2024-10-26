أسباب الإسهال عند الرضع والأطفال وطرق العلاج

الإسهال هو طريقة الجسم للتخلص من الجراثيم، وتستمر معظم النوبات لبضعة أيام إلى أسبوع، ويمكن أن يحدث الإسهال مع الحمى والغثيان والقيء والتقلصات والجفاف وحتى الطفح الجلدي، وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال بالإسهال ما يلي:

الإسهال بسبب العدوى بالفيروسات

العدوى بالفيروسات مثل الفيروس الروتا والبكتيريا مثل السالمونيلا ونادرًا الطفيليات مثل الجيارديا، الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لإسهال الطفل، إلى جانب البراز الرخو أو المائي، غالبًا ما تشمل أعراض عدوى التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي القيء وآلام المعدة والصداع والحمى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عند علاج التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي - والذي يمكن أن يستمر من 5 إلى 14 يومًا - من المهم منع فقدان السوائل، وتقدم المزيد من حليب الثدي للرضع والأطفال الصغار، ولا يحتوي الماء وحده على ما يكفي من الصوديوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى لإعادة ترطيب الأطفال الصغار بأمان.

لذلك من المهم التحدث مع الطبيب حول كمية السوائل التي يحتاجها الطفل، وكيفية التأكد من حصوله عليها، ومتى يجب إعطاؤها، وكيفية مراقبة الجفاف.

ويمكن للأطفال الأكبر سنًّا المصابين بالإسهال شرب أي شيء يحبونه للبقاء رطبين، بما في ذلك محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم والمنتجات ذات العلامات التجارية، ويمكن أن تكون المصاصات أيضًا طريقة جيدة لإدخال السوائل إلى الطفل الذي كان يتقيأ ويحتاج إلى إعادة الترطيب ببطء.

الإسهال بسبب الأدوية

يمكن أن تؤدي الأدوية مثل الملينات أو المضادات الحيوية أيضًا إلى الإسهال عند الأطفال وكذلك البالغين.

بالنسبة للإسهال الخفيف الناجم عن الأدوية، الحفاظ على ترطيب الطفل مهم، وإذا كان تناول المضادات الحيوية يسبب الإسهال لدى الطفل، فيجب التأكد من الاستمرار في تناول الدواء والاتصال بالطبيب، قد يوصي بتقليل الجرعة أو تغيير النظام الغذائي أو إضافة البروبيوتيك أو التحول إلى مضاد حيوي مختلف.

تظهر الدراسات أن الزبادي الذي يحتوي على البكتيريا الحية أو البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تخفيف الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية، وتساعد البكتيريا الحية والبروبيوتيك في تجديد البكتيريا المعوية الصحية التي تقتلها المضادات الحيوية.

الإسهال بسبب التسمم الغذائي

يمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا الإسهال عند الأطفال، وعادة ما تظهر الأعراض بسرعة، وقد تشمل القيء، وتميل إلى الزوال في غضون 24 ساعة.

علاج الإسهال المرتبط بالتسمم الغذائي هو نفس علاج الإسهال الناجم عن العدوى: الحفاظ على ترطيب الطفل.

تشمل الأسباب الأخرى للإسهال مرض القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي وحساسية الطعام ومرض الاضطرابات الهضمية.

أعراض الجفاف

يعد الجفاف أحد أكثر المضاعفات المزعجة للإسهال عند الأطفال، وعادةً لا يسبب الإسهال الخفيف فقدانًا كبيرًا للسوائل، ولكن الإسهال المعتدل أو الشديد يمكن أن يسبب ذلك.

الجفاف الشديد خطير؛ يمكن أن يسبب نوبات، وتلف في الدماغ، وحتى الموت، علامات الجفاف التي يجب عندها الاتصال بالطبيب إذا كان الطفل يعاني من:

الدوخة والدوار

جفاف الفم واللزوجة

البول الأصفر الداكن، أو القليل جدًا من البول أو عدم وجوده

قلة الدموع أو عدم وجودها عند البكاء

الجلد البارد والجاف

نقص الطاقة

متى يجب الاتصال بالطبيب

عادةً ما يختفي الإسهال في غضون أيام قليلة، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات، إذا كان الطفل يعاني من أي من هذه الأعراض، فلا يجب انتظار مرور الاسهال من تلقاء نفسه والحصول على المساعدة، يجب الذهاب إلى الطبيب إذا كان الطفل يعاني من:

ضعيفًا جدًا بحيث لا يستطيع الوقوف

مرتبكًا أو يشعر بالدوار

يبدو مريضًا جدًّا

أصيب بالإسهال لأكثر من ثلاثة أيام

أصغر من 6 أشهر

يتقيأ سائلًا أخضر أو ​​أصفر دمويًا

لا يستطيع حبس السوائل أو تقيأ أكثر من مرتين

يعاني من حمى مستمرة أو عمره أقل من 6 أشهر مع حمى تزيد عن 39 درجة مئوية

يبدو مصابًا بالجفاف

يعاني من براز دموي

يعاني من ثلاث نوبات إسهال أو أكثر عمره أقل من شهر

يخرج أكثر من أربع براز إسهال في ثماني ساعات ولا يشرب ما يكفي

يعاني من ضعف في جهاز المناعة

يعاني من طفح جلدي

يعاني من آلام في المعدة لأكثر من ساعتين

لم يتبول لمدة 6 ساعات إذا كان رضيعًا أو 12 ساعة إذا كان طفلًا