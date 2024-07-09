نصائح لتجنب الإسهال في فصل الصيف

وجهت وزارة الصحة نصائح لتجنب الإصابة بالإسهال في فصل الصيف ومواجهة أمراض الصيف.

ونصحت وزارة الصحة بتناول الأطعمة بعد الطهي مباشرة وهي ساخنة.

التأكد من تبريد الطعام بطريقة صحيحة

كما نصحت وزارة الصحة بأنه في حالة تناول طعام تم تحضيره من اليوم السابق، ينبغي التأكد من تبريده بطريقة صحيحة داخل الثلاجة وإعادة تسخينه قبل تناوله.

وأطلقت وزارة الصحة حملة جديدة “صيفك صحي”، تزامنا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في فترة الصيف والإجازات وعند السفر والتواجد على الشواطئ.

أضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال

وقالت وزارة الصحة: إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن أن يسبب إجهادًا حراريا وضربات شمس تسبب الوفاة، وكذلك تكشف وزارة الصحة عن أضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال.

وقدمت وزارة الصحة نصائح في موسم الصيف منها ضرورة تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الإطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة.. كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

شرب الماء باستمرار

ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمام بارد، مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم، وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار، وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطوارئ التى يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا، وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادرا على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم ترتفع بشكل كبير.

خطة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

وكانت وزارة الصحة قد وضعت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحرارة.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.