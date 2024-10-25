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رياضة

كيسيه يقود تشكيل أهلي جدة في مباراة الأخدود بالدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة منافسه الأخدود في المباراة المقرر  أن تجمع بينهما اليوم علي ملعب “ مدينة الملك عبدالله” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

 

تشكيل الأهلي أمام الأخدود 

موعد مباراة الأهلي والأخدود


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والأخدود مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 


ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأتي الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

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الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي أهلي جدة ماتياس يايسله الاخدود

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