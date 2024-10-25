آخر تحديث، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/ 10/ 2024

شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 25/ 10/ 2024 ارتفاعا يبلغ 10 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.