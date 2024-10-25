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رياضة

سيدات طائرة الزمالك يفوزعلى الشمس بالدوري الممتاز

طائرة الزمالك , فيتو
طائرة الزمالك , فيتو

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الشمس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على  صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الشمس 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 16

25 - 13

25 - 19

ويشارك "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية مع فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق نظيره سبورتنج، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعد، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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