وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد للمزارعين فى الإسكندرية غدا

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،غدا السبت، مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

ويأتي مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة.

ويعد سوق المزارعين بالإسكندرية، أحد مشاريع الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع عدة جهات، ويهدف إلى توصيل منتجات المزارعين بشكل مباشر إلى المستهلكين.

كما عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة التجهيزات النهائية لمشروع "سوق المزارعين" بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة سفير إيطاليا بمصر ميكيلي كواروني والوفد المرافق له، وأحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية، وكارميلو تروكلي المدير التنفيذي لWorldFMC والأستاذ جوزيبي ستوكي أحد أعضاء WorldFMC، وأنريكو أزوني مدير المشروع وممثل اتحاد المزارعين الإيطالي CIEAM BARI

وخلال اللقاء تم مناقشة التجهيزات النهائية للمشروع قبل افتتاحها والذي من المقرر أن يبدأ السبت الموافق ٢٦ أكتوبر المقبل، كما تم الاستماع لآراء ومقترحات المزارعين حول المشروع.