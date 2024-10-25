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سيدات طائرة الأهلي يفوز على دلفي في بطولة الدوري

سيدات طائرة الاهلي،فيتو
سيدات طائرة الاهلي،فيتو

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

سيطر «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليواصل الفريق انتصاراته في الدوري.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-12، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة ‏‏25-19.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق وادي دجلة، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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