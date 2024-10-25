أمريكا تعلن إرسال المزيد من طائرات F16 إلى الشرق الأوسط

أفادت شبكة وقناة “العربية” في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمريكية أعلنت عن إرسال المزيد من طائرات F16 إلى الشرق الأوسط.

ما هي ميزات الطائرة المقاتلة إف-16؟

تعتبر طائرة إف -16، على نطاق واسع، واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة الموثوقة في العالم.

وتوصف بأنها متعددة الأدوار، إذ يمكن تسليحها بصواريخ وقنابل موجهة بدقة، وهي قادرة على الطيران بسرعة 1500 ميل في الساعة (2400 كيلومتر في الساعة)، وفقا لـ القوات الجوية الأمريكية.

قدرات الطائرة العسكرية

وستمكن قدرات الاستهداف العالية للطائرة إف-16 مستخدميها المهاجمة في جميع الظروف الجوية وحتى ليلا، بدقة أكبر.