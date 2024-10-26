اليوم، الحكم على سعد الصغير وزوجته بتهمة سب وقذف طليقته
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، جلسة النطق بالحكم علي محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ"برلنتي"، بتهمة سب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم دفاع رانيا صالح طليقة المطرب سعد الصغير، خلال نظر جلسة محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف موكلته بحافظة مستندات وفلاشة ضوئية تحتوي علي مقاطع فيديو تثبت سب المطرب لطليقته.
وطالب بتعويض مدني قدره مليون جنيه.
وقال دفاع طليقة سعد الصغير، إن موكلته لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد سعد الصغير مؤكدًا رفضها مساعي الصلح مع المطرب.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضًا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.
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