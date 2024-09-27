غدا، محاكمة سعد الصغير وزوجته في اتهامهما بسب وقذف طليقته

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا، محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، في اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحقيقات نيابة شمال الجيزة

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وتبين من تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة للرسائل المرسلة إلى طليقة سعد الصغير، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل هي هدير محمد الشريف.

وأوضح تقرير الفحص الفني، أن المذكورة تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن تحريات جهات البحث الفنية أكدت ما جاء بمضمون التقرير الفني من أن سالفة الذكر هي مرتكبة الواقعة ولم تتوصل التحريات لدور المطرب سعد الصغير.