مجلس تنمية البيئة بجامعة الإسكندرية يناقش ملف السلامة والصحة المهنية

ناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملف السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد علام على كافة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة التقييم المستمر لخطة السلامة والصحة المهنية بكافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، والإشراف المستمر واليومي على إجراءات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بكل كلية ومعهد، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل، والحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت.

وتطبيق إجراءات واشتراطات الحماية المدنية، والصحة والسلامة المهنية لمنسوبي الجامعة وما يتضمنه ذلك من متابعة كفاءة البنية التحتية للمباني، والمنشآت، وتقييم منظومة إطفاء الحرائق، وأعمال الكهرباء، والإنارة، والمصاعد، ولفت إلى ضرورة اعتبار السلامة والصحة المهنية أسلوبًا للحياة اليومية بالجامعة والاستعداد التام للأزمات والحالات الطارئة، وسرعة التعامل معها بما يضمن الوقاية من المخاطر

ورش ودورات تدريبية بجامعة الإسكندرية

كما أعلن الدكتور علام عن قيام الجامعة بعقد الورش، ودورات تدريبية، وتوعوية، بغية رفع وعي الأفراد بإجراءات السلامة، والصحة المهنية، وخطة الإخلاء عند وقوع أي كوارث.

كما أحيط المجلس علما بالتقارير المقدمة من كليات الطب والطب البيطري والتمريض عن مشاركتهم فى القافلة الطبية والمجتمعية ضمن المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى أطلقها القطاع فى 11 أكتوبر الماضى إلى منطقة أبيس 8.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية العلوم بأنشطة الفصل المصري للجمعية الأمريكية للكيمياء ACS Chapter Egypt، وتقرير أنشطة المركز الاستكشافي التعليمي بالاسكندرية.

رفع كفاءة الطلاب في الأقسام العلمية المختلفة

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الزراعة بشأن نادي العلوم الصيفي للطلاب، والدورات الصيفية التي أقامتها الكلية لرفع كفاءة الطلاب في الأقسام العلمية المختلفة، والدورة التدريبية بعنوان " صناعة المخبوزات والحلويات" وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية الرياضية بنين بشأن إقامة مائدة حوار لمناقشة القضايا الرياضية المعاصرة في المجال الرياضي.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن التدريب المقام فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.