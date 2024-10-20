التنمية الثقافية تعرض أفلام مهرجان "جامعة بدر" بسينما المرأة بالهناجر
تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع المركز القومي للسينما أمسية سينمائية جديدة من أمسيات نادى سينما المرأة، والذي يقدم هذا الشهر عروض لأفلام مهرجان "جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب- الدورة الأولى"، وذلك في السادسة مساء غدًا الاثنين 21 اكتوبر.
حيث يعرض النادي أفلام: " فيلم 16 مللي" للمخرج عبد الله جاد، الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم " البديل" للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، وفيلم "سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم، وفيلم "أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر، وفيلم:توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.
ويعقب العروض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وتديرها الناقدة شاهنده محمد على مديرة نادى سينما المرأة.
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