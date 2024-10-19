احتفالية خاصة بمئوية "الشرنوبي" في بيت الشعر العربي

يحتفي صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي " ببيت الشعر العربي - مركز إبداع الست وسيلة" - بمقره خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء غدًا الأحد (٢٠ أكتوبر) بمئوية الشاعر الراحل صالح الشرنوبي (1924-1951).

يستضيف الصالون الناقد والأكاديمي محمد حسن عبدالله، الشاعر محمد محمد الشهاوي، الشاعر عماد غزالي، الإذاعي الشاعر عزت سعد الدين والشاعر حاتم الأطير.. يدير الصالون الإعلامي د. محمد عبده.

وصرح الشاعر والإعلامي سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي أن "الشرنوبي" عاش حياة قصيرة جدًا لكنها كانت حافلة بالتجارب الإنسانية القاسية التي انعكست على تجربته الشعرية المليئة بالمرارة والحزن والثورة والتمرد، حيث كان من الممكن أن يضيع شعره ويسقط اسمه من مضبطة الشعرية العربية لولا اعتزاز أسرته به وجهود المحقق والباحث عبدالحي دياب الذي حصل على كراساته الإحدى عشر وحققها لتصدر فيما بعد تحت مراجعة وإشراف الناقد المعروف أحمد كمال زكي عام 1966 ثم عام 2003 من الهيئة العامة لقصور الثقافة."

و قال عنه الشاعر "أحمد عبد المعطي حجازي"

"إن في أعماله الشعرية من تجارب ما يمكن أن نعد بها صالح الشرنوبى رائدا من رواد التجديد سبق روادا آخرين، لكنه فى كل ما نظم وما نثر رومانسى ينتمى فنيا للمدرسة الشعرية التى ضمت أحمد زكى أبوشادى، وعلى محمود طه، وإبراهيم ناجى، ومحمود حسن إسماعيل، وأبوالقاسم الشابى. وهو مع هذه الروح الرومانسية يتمتع برصانة كلاسيكية أخاذة ووقار محسوب متأنق يبلغ بنا حد النشوة ولا يتعداها، ويظل محافظا على شخصيته، ينتمى ويعتز بانتمائه، لكن دون أن يقع فى التقليد."