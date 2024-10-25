هل يمنح بنك مصر قرض المشروعات بدون ضامن؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية الحصول على قرض المشروعات بدون ضامن.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد لحصول العملاء على قرض المشروعات.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر

واشترط بنك مصر في قرض المشروعات أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الشروط التالية:

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

٣_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

٤_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

٥_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

٦_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

٧_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

٨_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

٩_عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.