رئيس دمياط الجديدة يستعرض المشروعات الجديدة أمام ممثلي المجتمع المدني (صور)

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لقاء موسعًا مع ممثلي المجتمع المدني من سكان مدينة دمياط الجديدة، لبحث مطالبهم، وكذا إستعراض العديد من المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونيه ومديري الإدارات المعنيةبالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة، على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة،وعرض السكان لمقترحاتهم للتطوير.

رئيس الجهاز يستعرض رؤية الجهاز للتطوير،والخطط الإستثمارية المستقبلية

وأضاف رئيس الجهاز،أنه تم خلال اللقاء إستعراض رؤية الجهاز للتطوير،والخطط الإستثمارية المستقبلية خلال العام المالي 2025/2024، وتوضيح موقف المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها في مجال الإسكان مشروعات (سكن مصر - ودار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر).

وفي مجال تنفيذ المرافق والطرق والمشروعات الخدمية، مثل أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها، وإعادة تخطيط الأراضي لتحويل الشاطىء من شاطئ موسمى إلى شاطيء دائم،للوصول به لمنطقة جذب سياحى،كذلك إنشاء أول نادى وشاطىء متكامل بمنطقة الشرق الأوسط، لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان ( قادرون بلاج )،وذلك ثمرة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية الفعالة،توفير أراضي فندقية شاطئية بالتنسيق مع السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة دمياط الجديدة تعتبر أحد أهم مصادر الإستثمار بالهيئة، إقتراح تنفيذ طريق رابط بين الطريق الدولي ومنطقة الشواطئ الإستثمارية مباشرة.

رئيس الجهاز يبحث مشاكل وشكاوي ممثلي المجتمع المدني

رئيس الجهاز: إستغلال الأسواق والمحلات الشاغرة بجميع أحياءالمدينة

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا وجارى أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق بالمدينة بأحدث التقنيات،لعلاج أى خلل بها، وكذا جاري زراعة المناطق بنطاق الحيين الثالث والخامس وأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالمنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد للخطوط والمرافق بالمدينة،وكذا إستغلال الأسواق والمحلات الشاغرة بجميع أحياءالمدينة، وتنفيذ وإعادة تطوير وصيانة وتجميل عدد ( 20) ميدان بمداخل المدينة ومنطقة الشاطئ،وحرص الجهاز على إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التربية والتعليم بالمدينة، من خلال إنشاء عدة مدارس سواء( حكومية، خاص )،لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة مستقبلا.

ولفت إلى أنه حريص على إستمرار التعاون الوثيق والدائم بين الجهاز ومجلس الأمناء ومؤسسات الدولة فى كافة القطاعات، حيث جاري إستغلال المناطق الشاغرة الغير مستغلة بالحديقة المركزية، لتحقيق الإستفادة القصوى وزيادة الموارد، للصرف منها على أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الحديقة، للحفاظ على سعر تذكرة الدخول الحالي، لتكون فى متناول الجميع، للإستمتاع بهذا المتنفس الطبيعى بالمدينة.

واشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير والإستثمار الجارية،هى دعم موارد الجهاز ومجلس الأمناء،للصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة،وتقديم أفضل الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدينة.

ممثلي المجتمع المدني بمدينة دمياط الجديدة

عرض شكاوي ومطالب ممثلي المجتمع المدني

وقام الحضور من ممثلي المجتمع المدنى، بعرض شكاواهم ومطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب، والرد على كافة إستفساراتهم والتوضيح بإستفاضة فيما يتعلق بشكواهم،وأحالها للإدارات المختصة، مطالبًا بالحل الفوري وسرعة التغلب عليها،وإنهائها بالكفاءة والجودة المطلوبة والمتابعة مع السكان.

وأثنى الحضور من ممثلي المجتمع المدني على ماتم إنجازه ومجهودات العاملين بالجهاز فى أعمال تنميةوتطوير المدينة، التى شهدتها خلال الفترة الماضية، لإظهارها بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها،كواحدة من أهم مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.