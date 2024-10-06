هل يمكن الحصول على قرض المشروعات "أون لاين" في بنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية الحصول على قرض المشروعات من خلال الإنترنت البنكي.

تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على تمويل المشروعات

وقال البنك إنه يمكن للعملاء تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر أون لاين، إذا كان مشروع العميل بحاجة لتمويل شراء معدات/ آلات جديدة أو مخزون/ مواد خام.

وللتقديم عبر الرابط التالي:

كشف بنك مصر عن تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة Express لعملاء البنك.

وأوضح البنك أنه منتج تمويل ( قروض / مرابحات) لعملاء بنك مصر الحاليين سواء منشآت فردية أو شركات أشخاص وأيضا العملاء الجدد منشآت فردية.

يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة القائمة قروض متوسطة الأجل بفترة سداد تصل إلى ٥ سنوات، ويبدأ التمويل من مائة ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه مصري.