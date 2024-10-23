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خارج الحدود

بريطانيا: ضربات روسيا بالبحر الأسود تؤخر إمدادات الحبوب للفلسطينيين ومصر

الحبوب، فيتو
الحبوب، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن الهجمات الروسية المتزايدة على مواني البحر الأسود في أوكرانيا تؤخر وصول المساعدات الحيوية إلى الفلسطينيين وتمنع توصيل إمدادات الحبوب الحيوية إلى دول الجنوب العالمي.

وأضاف ستارمر في بيان أصدره مكتبه الصحفي “الضربات العشوائية التي تشنها روسيا على المواني في البحر الأسود تؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للمقامرة بالأمن الغذائي العالمي في إطار محاولاته لإجبار أوكرانيا على الخضوع”.

وقالت الأمم المتحدة يوم الإثنين إن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ألحقت أضرارا بست سفن مدنية بالإضافة إلى البنية التحتية للحبوب منذ أول من سبتمبر، ووصفت تصعيد الضربات بأنه «محزن».

وقال ستارمر إن معلومات مخابرات الدفاع البريطانية تشير إلى تعرض أربع سفن تجارية على الأقل لقصف بذخائر روسية في البحر الأسود في الفترة من الخامس إلى 14 أكتوبر.

وأضاف «بوتين يؤذي ملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، في محاولة لأن تكون له اليد العليا في حربه الهمجية».

وجاء في تقرير ستارمر أنه يُعتقد بأن الضربات الروسية تسببت في تأخير مغادرة سفينة لأوكرانيا تحمل زيوتًا نباتية متجهة إلى فلسطين لصالح برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى سفن محملة بالحبوب متجهة إلى مصر وشحنات من البرنامج متجهة إلى جنوب إفريقيا.

وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح والذرة على مستوى العالم، وقبل غزو روسيا لها في عام 2022 كانت تصدر نحو ستة ملايين طن من الحبوب شهريا عبر البحر الأسود. وعلى الرغم من الحرب الدائرة، تظل مبيعات الحبوب مصدرا حيويا للإيرادات بالنسبة لكييف.

وتمكنت أوكرانيا من إنشاء ممر شحن في البحر الأسود بعد انهيار مبادرة تصدير الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي والتي شاركت فيها روسيا وكانت تضمن المرور الآمن لسفن الحبوب.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر قناته الرسمية على تيليجرام: «صاروخ روسي أصاب شحنة قمح كانت متجهة لمصر. كانت ضربة اليوم في البحر الأسود ضد سفينة مدنية عادية فور مغادرتها المياه الإقليمية الأوكرانية.

 

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