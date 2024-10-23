متحدث الزمالك يكشف عن إجراء مرتقب ضد الثلاثي اليوم بالإمارات وعقوبة رادعة بعد انتهاء الأزمة

الزمالك، قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن البيان الذي نشره على فيس بوك بشأن الانسحاب من نهائي السوبر المصري جاء من مجلس الإدارة.

وأضاف سالم مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: هناك من يريد تشويه صورة أحمد سالم ونادي الزمالك، وهناك من ادعى اتهامات لنا لأهداف أخرى".

الزمالك يقبل أي تجاوزات من أبنائه

وواصل: الأزمة التي حدثت غير متوقعة وجاءت في وقت ضيق ولكن لا يليق القبول بأي تجاوزات والأزمة اشتدّت تاني يوم".

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، فيتو

البعثة في حالة نفسية سيئة

وأكمل: البعثة في حالة نفسية سيئة واللاعبين مش عارفين هيتمرنوا ازاي وزملائهم محجوزين، والتجاوز في حق اي حد مرفوض والأحداث تصاعدت فجأة.

وتابع: أي نقد للاعبين في الوقت الحالي مش وقته وهناك أخطاء كبيرة لكن عندما يتم خروجهم على خير سنحاسب المتجاوز، ونكن كل احترام وتقدير لدولة الإمارات.

كل الاحترام لأحكام القضاء الإماراتي

وأكمل: اليوم المحاكمة وإن شاء الله تعدي على خير ومعنديش معلومة قانونية كافية، وكل الاحترام لأحكام القضاء وهناك إجراءات رادعة عقب خروجهم من هذه الازمة على خير وسيتم فتح تحقيق ومعاقبة المتجاوز".

واختتم: مفيش وقت للحديث عن حكام مباراة نهائي السوبر المصري وكنا نتمنى قبل الأزمة إقامة المباراة بتحكيم أجنبي والأهم حاليًّا هو انتهاء الأزمة".

الثلاثي خارج قائمة الزمالك في نهائي السوبر المصري

وأكد أن الثلاثي بالفعل خارج لقاء الأهلي والزمالك، وبنسبة كبيرة سوف يتم ترحيلهم اليوم إلى مصر، والبيان الصادر من النادي الأبيض بمنزلة اعتذار عما حدث ولتهدئة الأجواء.

وكانت نيابة الإمارات قررت تغريم ثلاثي الزمالك “نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعمر جابر” كفالة قدرها 600 ألف درهم وإحالتهم للمحاكمة

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر الإثنين الماضي للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

ثلاثي الزمالك أمام القضاء الإماراتي اليوم

وتنعقد اليوم الأربعاء جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك أمام محكمة أبو ظبي لصدور القرار النهائي بحقهم