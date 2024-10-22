الزمالك: نستعد لخوض مباراة الأهلي وهذه تطورات جلسة محاكمة ثلاثي البعثة بالإمارات

قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك رئيس البعثة في الإمارات: "كانت هناك تحقيقات في النيابة اليوم وتمت إحالة أزمة اللاعبين إلي المحكمة الإماراتية غدا".

حل أزمة بعثة الزمالك في الإمارات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": نتواصل مع السفير المصري في الإمارات ووزير الشباب والرياضة للمساهمة في حل الأزمة، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، وإحترام القوانين في نفس الوقت.

ولفت إلي أن السفير المصري في الإمارات يقوم بجهود كبيرة لحل الأزمة، ونؤكد احترام دولة القانون وتقديرنا الكامل للسلطات الإماراتية.

ملابسات قضية لاعبي الزمالك في الإمارات

وتابع: "هناك ملابسات حدثت في أزمة اللاعبين وهي لحظة عصبية وانفعال ليست مقصودة، ومن يزعم أننا لم نلقى كرم الضيافة لبعثة الزمالك في الإمارات لم يسافر معنا، لم يحدث أي إساءة معاملة لبعثة نادي الزمالك في الإمارات".



وأكمل:"كل مرة بندخل فيها الإمارات بنكون معززين مكرمين، ومن تحدث حول وجود إساءة لبعثة الزمالك يهدف إلى النيل من العلاقة الطيبة بين البلدين".



وأكد:"لم يحدث إساءة معاملة من جانب الإمارات خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، وغير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وحدث اعتذار بالفعل من الكابتن حسين لبيب وأحمد سليمان وأنا لمنظم المباراة الذي تم الاعتداء عليه".



اعتذار الزمالك للمنظم الإماراتي

وتابع:"بعثة الزمالك قدمت اعتذارا للإمارات عما حدث، وتلقيت معلومة عن تنازل منظم المباراة الإماراتي عن شكواه ضد لاعبي الزمالك وذلك بعد وعده لنا، ونؤكد على أن ما حدث ضده لم يكن مقصودا واحترامنا الكامل لسيادة القانون في الإمارات".



وأكمل: "عمرنا ما جينا الإمارات ورجعنا زعلانين، وما حدث في الإمارات أزمة صغيرة وغير مقصودة".

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وأكد: نخوض مباراة نهائي السوبر المصري أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل لإسعاد جماهيرنا ولم نفكر أو نهدد بالانسحاب على الإطلاق.

غرامة ثلاثي الزمالك في قضية المنظم الإماراتي

ولفت إلى أنه تم دفع 600 ألف درهم غرامة على ما حدث من عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي ضد منظم مباراة بيراميدز.

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