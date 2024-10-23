القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين بالتجمع

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين إثر اصطدامه بمواسير مياه ضغط عال تحت الإنشاء بجوار بوابة كمبوند نايل سيتي بمنطقة أرض الجمعيات اتجاه المصانع بدائرة قسم شرطة التجمع.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة التجمع الخامس، يفيد بتصادم سيارة نقل (تانك مياه) بمواسير مياه ضغط عالٍ تحت الإنشاء ووجود حالتين وفاة.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخصين، بسبب تصادم سيارة نقل (تانك مياه) بمواسير مياه ضغط عالٍ تحت الإنشاء بجوار بوابة كمبوند نايل سيتي، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق.