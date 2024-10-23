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حوادث

القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين بالتجمع

القبض على سائق سيارة
القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين، فيتو

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين إثر اصطدامه بمواسير مياه ضغط عال تحت الإنشاء بجوار بوابة كمبوند نايل سيتي بمنطقة أرض الجمعيات اتجاه المصانع بدائرة قسم شرطة التجمع.

 

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة التجمع الخامس، يفيد بتصادم سيارة نقل (تانك مياه) بمواسير مياه ضغط عالٍ تحت الإنشاء ووجود حالتين وفاة.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخصين، بسبب تصادم سيارة نقل (تانك مياه) بمواسير مياه ضغط عالٍ تحت الإنشاء بجوار بوابة كمبوند نايل سيتي، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق.

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قوات أمن القاهرة القبض علي سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شخصين بمواسير مياه ضغط عالي كمبوند نايل سيتي

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