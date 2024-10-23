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محافظ الغربية يكرم البطلة بسملة أحمد أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم البطلة بسملة أحمد، فيتو

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللاعبة بسملة أحمد أبو النني الفائزة ببطولة العالم في الكاراتيه التقليدي والحاصلة على الميدالية الذهبية والفضية من البرتغال. 

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جاء ذلك بحضور النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وسط سعادة وفخر من أسرة البطلة، في إطار حرص المحافظة على دعم أبنائها المتميزين لمواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وقدم المحافظ التهنئة للبطلة الرياضية، معربًا عن مدى سعادته وفخره بما حققته اللاعبة في بطولة العالم في الكاراتيه والذي يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليًا.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًّا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.  وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبها، أعربت اللاعبة عن سعادتها لاستقبال المحافظ لها اليوم وإهدائها درع المحافظة وشهادة تقدير ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم عروس الدلتا عاليًا.

 

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف

وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل.

 

جاء ذلك من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها جميع مراكز ومدن الغربية بالاشتراك والتعاون مع المرور ومباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية وبذل أقصى الجهود لمكافحة استغلال المواطنين.

 

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لانتظام العمل بكافة المواقف ومحطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى استمرار تنفيذ الحملات على مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والعمل على تحقيق الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها.

 

وأشار الجدي الى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بعدم الانصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال"مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

 

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