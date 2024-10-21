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محافظات

نشوب حريق داخل محل تجاري في الغربية

نشوب حريق داخل أحد
نشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بالغربية

 شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية نشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بالمدينة. 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بالمدينة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافي وتم الدفع بسيارة إسعاف وجار السيطرة على الحريق. 

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