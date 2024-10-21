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رياضة

تقدم طنطا وتعادل المقاولون، نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهى الشوط الأول لـ 4 مباريات تقام اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وتقام 4 مباريات اليوم في الجولة الثالثة من دوري المحترفين بنفس التوقيت الساعة الثالثة والنصف عصرا وهم  لافيينا ضد طنطا، المقاولون العرب أمام سبورتنج، بروكسي مع بترول أسيوط، القناة ضد ديروط، بينما تقام  المباراة الخامسة  بين الترسانة وأسوان في تمام الساعة السادسة. 

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من  دوري المحترفين، كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة، الداخلية أمام السويس، أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة والسكة الحديد مودرن أمام راية.   

 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم  في الجولة الثالثة بدوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 0-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج  0-0 

بروكسي ضد بترول أسيوط  1-1  

القناة ضد ديروط  0-0 

الترسانة ضد أسوان تُقام الساعة 6 مساء 

 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني طنطا بروكسي المقاولون العرب

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