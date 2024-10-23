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رياضة

اللعيبة مرعوبة وجوميز رافض يلعب، الغندور يكشف كواليس معسكر الزمالك قبل نهائي السوبر

أزمة الزمالك في الإمارات،
أزمة الزمالك في الإمارات، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأجواء داخل معسكر نادي الزمالك متوترة بسبب حبس عبد الواحد السيد مدير الكرة والثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأجواء متوترة والقلق يسود المعسكر بسبب خوفهم على زملائهم".

وأضاف: "اللاعبين مرعوبين من فكرة حجز الثلاثي وتساؤلات كثيرة حول كيفية المشاركة في مباراة نهائي السوبر المصري والثلاثي لم تتم حل أزمتهم حتى الآن".

 

واختتم: "جوميز رافض هو الآخر خوض المباراة واللاعبين محتجزين، بعيدًا عن قرار مجلس الإدارة".

الزمالك يصدر بيان بشأن أزمة الثلاثي المحتجز بالإمارات

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًّا بشأن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الأبيض أمام بيراميدز. 

ويخضع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبًا الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة للمحاكمة غدًا بسبب أحداث ما بعد مباراة الزمالك وبيراميدز. 

 

بيان الزمالك بشأن أحداث مباراة بيراميدز

وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يعبر عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كل الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وتابع البيان أنه في هذا السياق تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

 

ونؤكد ثقتنا الكاملة بعدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.

فيما قال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، إن نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي فريق الكرة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري. 

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة غدا الأربعاء لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات. 

 

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من  نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضًا.

 

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

 

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