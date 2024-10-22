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رياضة

رد فعل مفاجئ من رونالدو بعد هتاف جماهير الاستقلال الإيراني لـ"ميسي" (فيديو)

رونالدو قائد المنتخب
رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وميسي نجم منتخب الأرجنتين

فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جماهير الاستقلال الإيراني، برد فعل غريب خلال مواجهة الفريقين على ملعب "راشد" بنادي شباب الأهلي بالإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفوجئ رونالدو بهتافات جماعية من جماهير الاستقلال باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محاولة لاستفزازه وإخراجه عن تركيزه في المباراة، في ظل المنافسة بين الثنائي خلال السنوات الماضية على لقب أفضل لاعب بالعالم، إلا أن النجم البرتغالي رد بمطالبتهم بمواصلة الهتاف في إشارة إلى أن تلك الهتافات لن تشتت تركيزه.

وفاز النصر على حساب الاستقلال بهدف دون رد سجله الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة 81 من  اللقاء، حيث شهدت المباراة مشاركة رونالدو في المباراة كاملة.

 

ورفع النصر رصيده إلى النقطة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة بالمركز الرابع.

وحقق النصر فوزه السابع على التوالي تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

هدف إسباني يقود النصر السعودي للفوز على الاستقلال

وفاز النصر السعودي على فريق استقلال طهران بهدف دون رد اليوم الثلاثاء  في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد آل راشد في الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وسجل الإسباني إيمرك لابورت هدف النصر السعودي الوحيد بالدقيقة 81 من ضربة رأس ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وكشف ستيفانو بيولي، التشكيل الرسمي لنادي النصر، الذي يخوض مباراته أمام فريق استقلال طهران.

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تشكيل النصر لأمام استقلالية إيران 

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سالم الغانم، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.
في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجولو.

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رونالدو وماني في الهجوم، تشكيل النصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

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