دوري أبطال آسيا، هدف إسباني يقود النصر السعودي للفوز على الاستقلال (فيديو)

فاز النصر السعودي على فريق استقلال طهران بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد آل راشد في الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وسجل الإسباني إيمرك لابورت هدف النصر السعودي الوحيد بالدقيقة 81 من ضربة رأس ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وكشف ستيفانو بيولي، التشكيل الرسمي لنادي النصر، الذي يخوض مباراته أمام فريق استقلال طهران.

تشكيل النصر لأمام استقلالية إيران

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سالم الغانم، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجولو.







وتذاع مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء عبر:

-قناة بي إن سبورت "beIN Sports 2 HD".

- قناة الكأس 10 HD.

- قناة SSC HD 1.

- أبو ظبي الرياضية آسيا 2.



وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق أحمد البلوشي، وسمير المعيرفي عبر قناة الكأس HD10، والثنائي فارس عوض وحاتم بطيشة عبر قناة SSC HD1، وبلال علام من خلال قناة أبوظبي آسيا 2.