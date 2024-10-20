بقيادة ميسي، فيفا يعلن انضمام انتر ميامي لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة جياني إنفانتينو، أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية الصيف المقبل.



وأكد رئيس الفيفا أيضا أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستكون في ميامي، على ملعب هارد روك

وقرر إنفانتينو منح دعوة لفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة، لأنه "أفضل فريق بالدوري الأمريكي".



وبذلك يكون إنتر ميامي الفريق الذي حصل على بطاقة التأهل من الدولة المستضيفة للبطولة، التي ستقام العام المقبل من 15 يونيو إلى 13 يوليو التي يشارك بها الأهلى أيضا.

جاء الإعلان الرسمي بعد أداء رائع آخر لميسي، النجم الرئيسي في فوز إنتر ميامي بنتيجة 6-2، على نيو إنجلاند ريفولوشن.

وظهر النجم الأرجنتيني في الملعب في الدقيقة 57، وكان لديه الوقت لتسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.